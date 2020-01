Vibonese, Modica: “Il pareggio è il risultato giusto per noi e l’Avellino” (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “E’ stata una bella partita – spiega Giacomo Modica tecnico della Vibonese – Abbiamo avuto l’occasione di strappare il raddoppio, ma non ci siamo riusciti. Sostanzialmente, visto il volume di gioco, il pareggio è un risultato giusto. Recrimino le occasioni da gol di Emmausso. Noi avevamo sei giocatori fuori al pari dell’Avellino. Nessuno si è risparmiato. C’è stata molta voglia di combattere. Era fondamentale muovere la classifica”. “Noi stiamo cercando di essere all’altezza di questo campionato – continua Modica – Sono contento di quanto fatto della mia squadra. E’ un risultato giusto per entrambe le formazioni. Playoff? Abbiamo fatto punti importanti, altri li abbiamo lasciati per strade. Vivere una dimensione di spareggi non mi va. Serve il primo step. Per quanto concerne il mercato la società è ... Leggi la notizia su anteprima24

