Uomini e Donne, colpo di scena: Veronica confessa ad Armando di amarlo (Di domenica 12 gennaio 2020) Clamoroso ritorno di fiamma a Uomini e Donne. Come ben sanno gli appassionati di Maria De Filippi e Uomini e Donne nell’amatissimo programma, i colpi di scena non mancano mai. Questa volta la protagonista non è Gemma Galgani ma bensì Veronica Ursida. La dama è entrata a far parte del trovo over a settembre ed ha subito legato con Armando. La loro storia, tormentata fin dall’inizio è terminata a malo modo e entrambi hanno deciso di dirsi addio. A quanto pare, però, nella registrazione di mercoledì scorso la donna ha confessato per la prima volta i suoi sentimenti, chiedendo al cavaliere di riallacciare i rapporti. Veronica e Armando ai ferri corti Il loro rapporto tra Armando e Veronica è durato circa tre mesi ma a dicembre la loro storia è cambiata. Incarnato, infatti, l’ultima puntata prima delle vacanze natalizie, ha chiesto a alla dama di uscire dal programma. Nonostante ... Leggi la notizia su kontrokultura

