Papa Francesco | non c’è solo la fedele schiaffeggiata da Bergoglio | tutte le “vittime” a

Dopo il caso della fedele schiaffeggiata da Papa Francesco, il cui video ha fatto il giro del mondo, Fabio Celenza è andato a caccia di tutte le "vittime" di Bergoglio. Nella parodia andata in onda a Propaganda Live, su La7, condotta da Diego Bianchi, ci sono Mike Tyson, Sylvester Stallone, un lottatore di sumo e (rivelazione) Bruce Lee.

welikeduel : Vecchie ruggini con Papa Francesco, in un nuovo documento esclusivo a cura di Fabio Celenza #propagandalive… - welikeduel : Nuove testimonianze inedite di vecchie brutte storie con Papa Francesco, in un documento esclusivo a cura di Fabio… - HuffPostItalia : Papa Francesco: 'Se un bimbo piange in chiesa perché ha fame, la mamma lo allatti pure' -