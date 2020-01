Lucia Azzolina: la ministra dell’Istruzione e la tesi copiata dai manuali (Di domenica 12 gennaio 2020) Massimo Arcangeli, linguista e critico letterario, accusa oggi su Repubblica la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina di aver copiato la sua tesi dai manuali. “Un caso di ritardo mentale lieve associato a disturbi depressivi” è il titolo della tesi conseguita dalla neoministra all’Università di Pisa nel 2009 (così sul frontespizio; nel 2010 secondo il curriculum ufficiale), presso la Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario della Toscana, e di complessive 41 pagine (relatore: Gianluca D’Arcangelo). Ora, confrontando diversi passi dell’estratto del lavoro disponibile online, corrispondente alle prime tre pagine, con i rispettivi originali, si scopre che più o meno la metà di quel che c’è scritto in quell’estratto è il risultato di un plagio. E la ministra dell’Istruzione non solo non virgoletta quel che non è farina del suo sacco, e già il fatto ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Quirinale : #Quirinale: L’onorevole Lucia Azzolina, nuovo Ministro dell'Istruzione, e il professor Gaetano Manfredi, nuovo Mini… - Noovyis : (Lucia Azzolina: la ministra dell’Istruzione e la tesi copiata dai manuali) Playhitmusic - - infoitinterno : Scuola, Lucia Azzolina ufficialmente nuovo ministro: 'Ecco i 10 punti su cui mi sto già muovendo' -