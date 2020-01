Lucia Azzolina accusata di aver fatto ‘copia&incolla’ nella sua tesi di Specializzazione (Di domenica 12 gennaio 2020) Il ministero dell’Istruzione sembra non avere pace. Dopo le polemiche dimissioni dell’ex capo del Miur, Lorenzo Fioramonti, e lo sdoppiamento tra ‘Università e Ricerca’ e ‘Istruzione e Scuola’, ecco che in una fredda mattinata di gennaio arriva la notizia che ha l’amaro sapore dell’accusa. Nel mirino, adesso, è finita Lucia Azzolina e una delle sue tesi di Laurea. Come racconta il quotidiano La Repubblica, alcune parti del testo di uno dei tre documenti (consultabili online) sarebbero stati ‘copiati e incollati’ nei lavori presentati ed esposti alla commissione giudicante da parte dell’esponente del Movimento 5 Stelle, ora ministro dell’Istruzione. Il caso tesi Azzolina rischia di creare nuovo imbarazzo tra i pentastellati. LEGGI ANCHE > Gli insulti dei leghisti a Lucia Azzolina: «Meglio Malena la pugliese» e altri riferimenti sessuali La tesi ... Leggi la notizia su giornalettismo

Quirinale : #Quirinale: L’onorevole Lucia Azzolina, nuovo Ministro dell'Istruzione, e il professor Gaetano Manfredi, nuovo Mini… - clara_del_bo : RT @janavel7: Sembra una barzelletta: la ministra dell'Istruzione che copia il compito (la tesi di laurea) Lucia Azzolina: la ministra del… - Nonnadinano : RT @Abocconetti: Lucia Azzolina: la ministra dell'Istruzione #M5S e la tesi copiata dai manuali “Cialtroni si nasce ed i grillisti, modesta… -