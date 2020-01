LIVE Germania-Turchia, Finale Preolimpico volley femminile 2020 in DIRETTA: si incomincia, in palio Tokyo 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 La Germania è soprattutto nelle mani dell’opposto Louisa Lippmann e del martello Hanna Orthmann, due attaccanti di razza capaci di segnare vagonate di punti. 17.20 L’arbitro della partita è l’italiano Daniele Rapisarda, uno dei migliori fischietti in circolazione a LIVEllo internazionale. Si preannuncia una battaglia rovente, caldissima, probabilmente decisa su pochi dettagli: ne vedremo davvero delle belle. 17.18 La Germania è invece nelle mani del giovane Felix Koslowski, un motivatore nato che riesce a tirare fuori il massimo dalle sue ragazze: ora è a una sola vittoria da una vera e propria impresa sportiva. La speranza è che non finisca come per la Nazionale maschile che ha perso 3-0 contro la Francia. 17.16 La Turchia è allenata da Giovanni Guidetti che dopo i tanti successi con i club vuole finalmente ... Leggi la notizia su oasport

