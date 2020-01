LIVE Dakar 2020, 12 gennaio in DIRETTA: Fernando Alonso quarto, nelle moto comanda Barreda Bort (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.22 Tra le moto dopo 377 chilometri è sempre in vetta Joan Barreda Bort con 2:40 su Walkner e 3:22 su Brabec. quarto Luciano Benavides a 3:27. Ai 431 chilometri sono già transitati Barreda Bort con 2:08 su Walkner e 3:08 su Brabec 9.18 Nei camion, dopo 161 chilometri è in prima posizione Karginov con 1:15 su Sotnikov, 1:33 su Van Kastern e 1:42 su Viazovich 9.15 Negli SSV comanda Hildebrand dopo 106 chilometri con 1:28 su Domzala e 1:30 su Guthrie 9.08 nelle auto dopo 214 chilometri vola in vetta Seaidan con 51 secondi su Al-Attiyah, quindi 1:24 su Ten Brinke e 1:38 su Alonso. Quinto Peterhansel a 1:42, quindi Sainz a 1:45. 8.50 Nei quad dopo 214 chilometri comanda Enrico con 9 secondi su Giroud e 51 su Casale. quarto Vitse a 1:16. 8.45 Tra le auto dopo 214 chilometri è in vetta Al-Attiyah con 33 secondi su Ten Brinke e 47 su Alonso sempre ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 12 gennaio: sport invernali basket calcio tennis Dakar e tanto altro - #Sport #DIRETTA #gennaio… - infoitsport : LIVE Dakar 2020, 9 gennaio: quinta tappa in DIRETTA: Fernando Alonso cresce ed è settimo di tappa, Sainz allunga su… - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 10 gennaio: Alonso sesto alla Dakar la FIA ufficializza gli orari del Mondiale di F1 2020 -… -