Lega Serie A assume calciatore vittima di razzismo (Di domenica 12 gennaio 2020) La Lega di Serie A ha assunto un calciatore senegalese vittima di episodi di razzismo in campo Il calcio e il razzismo è un binomio che purtroppo è sempre più spesso Legato. Sono diversi i casi, più o meno gravi, di calciatori presi di mira da alcuni pseudo-tifosi, solo per il colore della pelle o … L'articolo Lega Serie A assume calciatore vittima di razzismo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

_grazy87 : RT @_micheela: Già me li immaginavo i commenti tipo “dai vabbè ritiriamoci dal campionato, questi ne fanno uno tutto loro, È UNO SCHIFO” co… - viktorslave22 : #Pokemon Sarebbe anche ora di sviluppare un gioco Pokémon spin off o della serie principale che preveda le fusion… - parolacce : #calcio, lasciò il campo per protesta contro gli #insulti #razzisti, e fu squalificato. Ora la rivincita per Omar… -