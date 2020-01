Inzaghi: «Speriamo nell’impensabile…» VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Inzaghi, le parole del tecnico dei biancocelesti dopo la vittoria di ieri contro il Napoli grazie alla rete di Immobile Un’altra vittoria per la Lazio di Simone Inzaghi che ieri ha battuto di misura il Napoli rilanciandosi ancora in classifica. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa. «Sappiamo che dobbiamo avere bene in testa quello che vogliamo. Sappiamo che quando abbiamo lavorato di squadra abbiamo fatto cose importanti in quattro anno. Tutti insieme questo gruppo si può togliere grandi soddisfazioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

