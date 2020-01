Infortunio Zaniolo e tempi di recupero: rottura dei legamenti crociati, addio Europei (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nicolò Zaniolo si è infortunato nel corso del primo tempo di Roma-Juventus: come si era capito dalle prime immagini, l’entità dell’accaduto è apparsa subito seria e così il calciatore giallorosso è stato immediatamente condotto a Villa Stuart per tutti gli accertamenti strumentali del caso. Sottoposto a risonanza magnetica, subito dopo è sopraggiunto il professor Mariani per un consulto, e non è filtrato ottimismo. A Villa Stuart è poi giunta anche la madre del ragazzo, che comunque ha lasciato la struttura senza stampelle, salendo sulla vettura per rientrare a casa. La sentenza però è stata inappellabile: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore della Roma domani stesso sarà operato. Si potrebbero ipotizzare tra i quattro ed i sei mesi di stop, e se i tempi dovessero essere questi, sarebbe l’addio agi Europei di giugno. Non ci ... Leggi la notizia su oasport

