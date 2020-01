Ilary Blasi a Che tempo che fa stasera 12 gennaio: carriera e biografia (Di domenica 12 gennaio 2020) Ilary Blasi a Che tempo che fa stasera 12 gennaio: carriera e biografia Questa sera, domenica 12 gennaio 2020, la bella conduttrice romana Ilary Blasi sarà tra gli invitati a Che tempo che fa, il programma varietà condotto da Fabio Fazio, in onda dalle ore 21:05 su Rai2. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Ilary Blasi: un’infanzia di successi Ilary Blasi nasce a Roma il 28 aprile 1981 ed è la seconda di tre sorelle (Silvia e Melory). Già all’età di 3 anni la piccola, insieme alla famiglia, partecipa come comparsa alla pubblicità dell’Olio Cuore; negli anni successivi, la giovanissima bambina dagli occhioni azzurri verrà scelta come volto per gli spot del Mandorlato Balocco, di alcuni prodotti Barilla, Galbusera, Findus, giocattoli (Cicciobello e Rock) e lavorerà anche per delle campagne pubblicitarie di Renault e FIAT. Nel 1986, a soli 5 anni, Ilary ... Leggi la notizia su termometropolitico

trash_italiano : A quest'ora Ilary Blasi avrebbe già aperto il televoto, sfanculato tutti i concorrenti e abolito di sua iniziativa… - giamprock58 : GLI OSPITI DI CHE TEMPO CHE FA. Annalisa insieme al rapper Rkomi Piero Angela Ilary Blasi Mara Carfagna Paolo Fox.… -