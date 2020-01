Il Fatto: in Lega Lotito ha battuto Agnelli 3-0 (e ora De Laurentiis sta con lui) (Di domenica 12 gennaio 2020) Con l’elezione di Del Pino a presidente della Lega Calcio, scrive Il Fatto Quotidiano, “Lotito batte Agnelli 3-0” Non si tratta propriamente di un outsider, ricorda il quotidiano di Travaglio. “non tutti ricordano che nei mesi scorsi i cacciatori di teste avevano individuato in Dal Pino un possibile amministratore deLegato per la Lega di A, cioè “un manager per aumentare i ricavi”, secondo la definizione un po’ brutale ma efficace di Lotito”. A remare contro di lui fu l’allora commissario straordinario Malagò, che gli preferì De Siervo. Dal Pino è stato eletto con soli 12 voti, la sua partenza è in salita, ma il piano di Lotito e soci sta prendendo forma, scrive Il Fatto. “La partenza è in salita. Il piano di Lotito e soci, però, sta prendendo forma: i poteri del presidente di Lega sono limitati oggi a un’attività di coordinamento e di ... Leggi la notizia su ilnapolista

borghi_claudio : @AberWhaat Ma l'ho fatto ?? Lei non vuol vedere. Vuole che guardiamo la soddisfazione sull'assistenza medica ricevut… - Rosy46044624 : RT @Robertogabelli3: @Dinvisibile @enrico_sollazzo @Rosy46044624 @matteosalvinimi Errore. La Margherita PD ha fatto questo per truffare 25… - gennaio71 : RT @Acidelius: In Italia ci sono 10 partiti di sinistra: PD FI FdI Lega M5S LeU IV +Europa PC La Sinistra Non ci credete? Indicatemi un pa… -