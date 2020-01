GELO ESTREMO: in Italia anche sotto i -30 quando il PO GHIACCIAVA del tutto (Di domenica 12 gennaio 2020) Parrebbe quasi fantascienza dinanzi agli ultimi inverni, eppure nello scorso secolo è capitato che le temperature calassero a picco, in occasione delle ondate di GELO storiche, non solo al di sotto dei -20°C ma persino a -30°C. E parliamo di valori misurati in pianura, non in qualche dolina o in vette d'alta quota. L'ultimo grande evento gelido, capace di registrare temperature glaciali estrme, risale al febbraio 2012. Non certo il gennaio 2017, quando il grande GELO colpì soprattutto il Centro ed il Sud, facendo raggiungere temperature storiche in alcune località, ma non così rigide come quelle che si possono misurare al Nord. I picchi di GELO ESTREMO, storicamente, si sono misurati sulla Val Padana, spesso in condizioni di calma di vento o di effetto albedo, dopo ondate di GELO duraturo. Nel febbraio 2012 si sfiorarono i -25°C in pianura su qualche landa tra torinese e ... Leggi la notizia su meteogiornale

