È morto Giovanni Custodero, il calciatore guerriero: aveva 27 anni (Di domenica 12 gennaio 2020) Giovanni Custodero è conosciuto dai più come “calciatore guerriero”: era affetto da un grave tumore maligno (un sarcoma osseo) e aveva scelto di sedarsi per alleviare il malessere. Il suo messaggio su Facebook aveva commosso tutti. Dopo aver annunciato la lontananza dai social per le feste, aveva scritto: “Spero di essere stato di aiuto per molte persone. Voglio per l’ultima volta ringraziarvi per ciò che siete stati, siete e sarete sempre: la mia forza”. Giovanni è morto a soli 27 anni. Giovanni Custodero è morto La notizia è arrivata nella mattinata di domenica 12 gennaio 2020: il calciatore guerriero, Giovanni Custodero, si è spento a 27 anni. Dopo aver annunciato la sedazione per alleviare il male dovuto al sarcoma osseo, il calciatore pugliese non ce l’ha fatta. “Giovanni – spiegava la famiglia in una lettera – è un ragazzo come tanti, che nel ... Leggi la notizia su notizie

fattoquotidiano : Giovanni Custodero, è morto il calciatore 25enne di Fasano malato di tumore: aveva chiesto di entrare in coma farma… - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Giovanni Custodero, è morto il calciatore 25enne di Fasano malato di tumore: aveva chiesto di entrare in coma farmacol… - leggoit : Giovanni Custodero è morto: il calciatore con il cancro aveva scelto il coma farmacologico -