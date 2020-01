Due sub morti e carichi di droga in spiaggia, è giallo (Di domenica 12 gennaio 2020) E' giallo sul ritrovamento dei cadaveri di due sub non ancora identificati, recuperati nei giorni scorsi a pochi chilometri di distanza sul litorale tirrenico, tra Cefalu' e Castel di Tusa, in Sicilia. morti che potrebbero essere collegate con il ritrovamento di alcuni carichi di hashish in diverse spiagge dell'isola. Sulla vicenda, che lascia ipotizzare un traffico internazionale di droga, stanno indagando cinque procure: Agrigento, Trapani, Termini Imerese, Patti e Messina, nei cui territori sono stati effettuati i ritrovamenti. I due sub, ripescati tra il 31 dicembre e l'8 gennaio, avevano le mute addosso e alcuni grossolani tatuaggi sul corpo. Uno indossava anche le scarpe da ginnastica.Nessuna denuncia di scomparsa e' stata presentata, ne' risultano naufragi di barche. L'ipotesi degli inquirenti e' che quei due morti, recuperati a 30 chilometri di distanza uno dall'altro, si ... Leggi la notizia su ilfogliettone

