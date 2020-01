DIRETTA/ Catanzaro Bisceglie, risultato 0-0, video streaming tv: prevale l'equilibrio (Di domenica 12 gennaio 2020) DIRETTA Catanzaro Bisceglie streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni risultato live della ventunesima giornata del campionato di Serie C. Leggi la notizia su ilsussidiario

GiorgioPellizz3 : RT @GiorgiaMeloni: 'Per la #Calabria: il coraggio delle scelte.' Seguitemi in diretta da #Catanzaro! ?? - Vito_Cipolla : RT @GiorgiaMeloni: 'Per la #Calabria: il coraggio delle scelte.' Seguitemi in diretta da #Catanzaro! ?? - Mario84583849 : RT @GiorgiaMeloni: 'Per la #Calabria: il coraggio delle scelte.' Seguitemi in diretta da #Catanzaro! ?? -