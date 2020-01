Charlene di Monaco, l’insofferenza che la unisce a Meghan Markle (Di lunedì 13 gennaio 2020) Appartenere ad una famiglia reale non significa necessariamente essere felici. Nonostante l’assenza di problemi economici, essere sempre esposti e al centro dell’attenzione e gli innumerevoli impegni istituzionali possono essere dei pesanti fardelli. Lo sa bene Charlene di Monaco, che ha ammesso di provare molta nostalgia per il Sud Africa, per la sua famiglia e per i suoi amici. Charlene di Monaco sorride poco. Se ne sono accorti in molti, tanto che qualcuno l’ha definita la “principessa triste”. Il matrimonio con Alberto di Monaco, infatti, seppur supportato da un profondo amore, non ha donato alla principessa consorte la felicità perpetua. Ma cos’è che la rende così malinconica? In un’intervista con un settimanale sudafricano, proprio come aveva già fatto Meghan Markle creando molto scalpore, Charlene ha ammesso di non essere felice. E, mentre molti si chiedono a cosa è dovuta ... Leggi la notizia su dilei

