C’è posta per te, Maria De Filippi spaventata da un rumore: “Ammazza” (Di domenica 12 gennaio 2020) Sabato 11 gennaio 2020 è andata in onda la prima puntata dell’anno di C’è posta per te. Tante le storie raccontate e gli ospiti presenti in studio, con il pubblico che non ha potuto fare altro che commuoversi per alcune vicende e strappare un sorriso per altre. Tra le storie raccontate in trasmissione, quella di Diletta che vorrebbe rivedere il figlio Gabriele. Proprio durante il racconto, però, un rumore spaventa la conduttrice. La storia di Diletta e il figlio Gabriele Diletta è una giovane mamma che ha avuto un bambino, Gabriele, quando aveva soli 16 anni. Dopo 11 mesi la storia con il suo compagno è finita e spesso era la nonna a prendersi cura del piccolo. La giovane mamma, Diletta, infatti, non stava bene, tanto da sfiorare l’anoressia. In ogni caso, la donna sostiene di aver sempre cercato di fare il meglio per crescerlo con amore. Ad un certo punto Gabriele ha ... Leggi la notizia su notizie

Marinel89816807 : Io amo alla follia Jhonny Depp, ma ieri sera non ce l'ho comunque fatta a guardare 'c'è posta per te'..ma proprio a… - martinada382 : RT @eliscrivecose: Vi immaginate Malgioglio ospite di c’è posta? “Amore niende regalo ci sono io ghe sono già sdubendo e guardadi anghe tu… - funzioniamo : RT @eliscrivecose: Vi immaginate Malgioglio ospite di c’è posta? “Amore niende regalo ci sono io ghe sono già sdubendo e guardadi anghe tu… -