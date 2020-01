C’è Posta per Te, i video della puntata di ieri con Johhny Depp e Luca Argentero (Di domenica 12 gennaio 2020) C’è Posta per te, i video della puntata del’11 gennaio con Johhny Depp e Luca Argentero. (video) ieri, sabato 11 gennaio, su Canale 5 ha debuttato il programma dei sentimenti, C’è Posta per Te, con Maria De Filippi al timone, pronta a macinare successi nei prossimi mesi. Come sempre al centro della puntata, storie difficili e sorprese realizzate da personaggi famosi. Nella puntata di ieri c’erano Johnny Depp e Luca Argentero con Cristina Marino. Vediamo cosa è successo: Johnny Depp a C’è Posta per te del 11 gennaio (video) La storia di Rosa è molto tragica, ha perso il marito ed è a C’è Posta per Te per chiedere scusa ai figli perchè si è chiusa nel suo dolore e ha ignorato quello dei figli. Per questo motivo chiede aiuto a Johnny Depp. Visibilmente commosso, l’attore ha poi deciso di fare un regalo ai due figli, Emanuele e Rosalba. Li ha intanto ... Leggi la notizia su dituttounpop

