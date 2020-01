Virtus Goti, salvezza a piccoli passi: pari in casa contro l’Acerrana (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Virtus Goti a piccoli passi prosegue il lungo tragitto verso la salvezza. Allo Ievoli arriva l’Acerrana che occupa le parti nobili della classifica, la quale viene stoppata al fotofinish; un volto noto all’entourage goto si presenta allo Ievoli, l’ex capitano goto Florio, tesserato granata. Il team di Carfora orfana di due pedine importanti capitan Rea e Scognamiglio out per squalifica, nonostante ciò gli uomini di Del Prete scendono in campo mettendo in scena un ottimo primo tempo presentandosi da squadra operaia, arcigna e ben messa in campo. I saticulani passano in vantaggio dopo appena 4 minuti con Iodice che recupera palla su assist di De Matteo che con un destro spiazza l’estremo difensore avversario. Nella ripresa i granata cambiano approccio alla partita diventando più grintosi e mettendo in difficoltà i locali e dopo appena ... Leggi la notizia su anteprima24

