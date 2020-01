Un boliviano è stato arrestato per aver violentato una 17enne ubriaca a Milano (Di sabato 11 gennaio 2020) Abusò di lei mentre dormiva, forse ubriaca, in un furgoncino; la ragazza era talmente incosciente che, anche una volta visitata dai medici e interrogata, non era in grado di ricordare nulla dell'episodio. L'autore della violenza sessuale, un 29enne boliviano, è stato arrestato ieri a Milano dai poliziotti del commissariato Scalo Romana, con l'accusa di stupro nei confronti di una diciassettenne. La vicenda invece risale al 9 giugno scorso. Questa la ricostruzione dei fatti: le volanti della polizia intervengono alla stazione metro di Cadorna intorno alle 10.45 del mattino del 9 giugno, dove vengono segnalate tre donne che malmenano un uomo. Giunti sul posto, gli agenti raccolgono il racconto di una di loro, una 34enne ecuadoriana, che dichiara che il soggetto che stavano picchiando aveva violentato sua figlia la stessa notte, in via Palmieri, nel quartiere Stadera. Quando ... Leggi la notizia su agi

