Truffa Poste Italiane: iPhone 11 in regalo, ma è una frode. Come evitare (Di sabato 11 gennaio 2020) Truffa Poste Italiane: iPhone 11 in regalo, ma è una frode. Come evitare Una nuova Truffa circola sui social: in un post si invita a partecipare a un concorso organizzato da Poste Italiane con in palio un iPhone 11 Pro ma è solo un tentativo di sottrarre le informazioni personali dei malcapitati. Truffa tecnici gas: fingono esplosione per rubare in casa, dov’è successo Poste Italiane: una nuova Truffa Nelle ultime settimane è stato segnalato un nuovo tentativo di Truffa online da parte della Polizia Postale: in pratica, sui social e in particolare su Facebook è apparso un post che sponsorizzava un fantomatico concorso a premi organizzato da Poste partecipando al quale sarebbe stato possibile vincere un iPhone 11 Pro. Questo riportato di seguito il testo: “Poste Italiane promuove la più grande competizione tra i suoi clienti! Tenta la fortuna e prova a vincere il nuovissimo ... Leggi la notizia su termometropolitico

