Tare: “Stasera la classifica non conta niente, conta solo la vittoria” (Di sabato 11 gennaio 2020) Nel prepartita di Lazio-Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato il direttore sportivo biancoceleste, Tare. “Stasera è una partita importante ma la classifica non conta niente, conta solo la vittoria. Giocando in casa dopo 9 vittorie è lecito cercare di portarla a casa, è importante anche per il nostro cammino” E’ una giornata speciale anche per i festeggiamenti. E’ una responsabilità in più che sentite? “No, arrivando in questa maniera ad un traguardo importante. E’ un sogno, perciò non c’è nessuna trappola né stress solo una bellissima serata sperando di coronarla con una grande vittoria” L'articolo Tare: “Stasera la classifica non conta niente, conta solo la vittoria” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

