Speed skating, Europei 2020: Francesca Lollobrigida, un bronzo che promette qualcosa per la mass start? (Di sabato 11 gennaio 2020) “Questa settimana mi sono sempre sentita bene ma ieri purtroppo mi sono fatta prendere dalla foga e ho pattinato male. Ho provato a trasformare la rabbia per la brutta gara e così oggi ho cercato di rilassarmi al massimo: il podio mi rende molto contenta ma tengo soprattutto al personal best e al record italiano che è proprio la ciliegina sulla torta. Devo riuscire a restare ancora tranquilla e a non fare lo stesso errore dei 1500 metri”. Sono queste le parole (fonte: Fisg) di Francesca Lollobrigida. L’azzurra ad Heerenveen (Olanda) è stata autrice di una grande prova. Nella rassegna continentale dello Speed skating, su singole distanze, la romana ha saputo centrare un bronzo su una distanza “classica” (3000 metri), dimostrando che le attitudini non sono esclusivamente quella della mass start. Del resto, Francesca ne aveva dato dimostrazione l’anno ... Leggi la notizia su oasport

