Probabili formazioni 19^ giornata: Ramsey dal 1′. Pioli sceglie il 4-4-2: Leao-Ibrahimovic. Cagliari, Klavan dal 1′ (Di sabato 11 gennaio 2020) Probabili formazioni 19 giornata- Tutto pronto per il 19° turno di Serie A, ultimo atto del girone d’andata. Aprirà le danze la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Milan, poi a seguire le sfide tra Lazio-Napoli e Inter-Atalanta. Particolare attenzione anche alla super sfida tra Roma-Juventus, con Sarri pronto a rilanciare Ramsey dal 1′ alle spalle … L'articolo Probabili formazioni 19^ giornata: Ramsey dal 1′. Pioli sceglie il 4-4-2: Leao-Ibrahimovic. Cagliari, Klavan dal 1′ proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

