PopCorn incastrato tra i denti gli provoca terribile infezione: necessaria operazione a cuore aperto (Di sabato 11 gennaio 2020) Regno Unito: Una serata sul divano di casa in compagnia della moglie di fronte ad un film è quasi finita in tragedia per un uomo della Cornovaglia. Un pop corn gli rimane incastrato tra i denti procurandogli un'infezione che nel giro di qualche settimana si è aggravata, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico salva-vita d'urgenza: "Non toccherò mai più un PopCorn in vita mia". Leggi la notizia su fanpage

