Pensioni | proposta quota 102

Le proposte per le nuove Pensioni sono molto differenti tra loro. A quota 100 potrebbe affiancarsi anche l'ipotesi di Alberto Brambilla, presidente di Itinerari previdenziali, in passato sottosegretario al Lavoro ed esperto previdenziale della Lega. Brambilla suggerisce una sorta di quota 102, ovvero un'uscita dal mondo del lavoro con almeno 64 anni di età e 38 di contributi. In questo caso la pensione verrebbe calcolata con il sistema contributivo. quota 102 non sarebbe una decurtazione esplicita ma scaturirebbe dall'applicazione del calcolo contributivo, la quale è diversa da persona a persona, legata agli anni e al tipo di lavoro del soggetto. Pensioni quota 102 L'idea proposta da Alberto Brambilla però, non ha trovato grande apprezzamento tra i sindacati o al governo. Cgil, Cisl e Uil, infatti, giudicano l'età di 64 anni troppo alta.

