Oroscopo di Branko della settimana: previsioni fino al 19 gennaio (Di sabato 11 gennaio 2020) Oroscopo Branko della settimana dal 13 al 19 gennaio: le previsioni di tutti i segni Anche per la settimana da lunedì 13 a domenica 19 gennaio 2020 le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo nuovo libro dal titolo “Branko 2020 – Calendario Astrologico”, nel quale sono presenti gli astri di tutto l’anno. Venerdì 17 i nati Ariete potrebbero concludere la settimana con qualche scontro in casa, mentre il Toro tra martedì e mercoledì potrebbe fare incontri molto sensuali e maliziosi. Da giovedì 16 Mercurio sarà magnifico per gli affari per coloro che appartengono al segno zodiacale dei Gemelli, mentre per il Cancro il 17 potrebbero esserci incomprensioni. Oroscopo settimanale Branko, 13-19 gennaio 2020: le previsioni dello zodiaco di altri segni Sfogliando ancora le pagine del libro succitato, apprendiamo che l’Oroscopo di Branko della ... Leggi la notizia su lanostratv

