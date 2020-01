Open day alberghiero Petronio, la scuola dell’avvenire (Di sabato 11 gennaio 2020) Grande successo per l’ Open day dell’ Ipseoa Petronio di Pozzuoli. L’ Istituto del territorio flegreo, guidato da Filippo Monaco, una scuola che risponde pienamente ai nuovi bisogni di formazione e professionalizzazione nel settore turistico-alberghiero e ristorazione, ha aperto le porte della sede di Pozzuoli venerdì 10 dicembre per presentare la “gustosa” offerta formativa del prossimo anno scolastico 2020/2021. Un “assaggio” delle future prospettive lavorative dei nostri giovani, nel fornire strumenti culturali e professionali con interessanti prospettive di carriera: chef, maitre, room division o food and beverage manager, direttori di hotel, ma anche esperti in catering, banquteing, pasticceria, ristorazione moderna, organizzazione congressuale sono solo alcuni esempi di traguardi professionali . Cinque gli indirizzi di studio, enogastronomia settore cucina, opzione pasticceria ... Leggi la notizia su ildenaro

AtvReport_it : Il Patrizi-Baldelli-Cavallotti all’Open Day della Rete degli Istituti Professionali - radiortm : 'Open day' all'Istituto 'Principi Grimaldi' di Modica - - BKTPGroup : #Fazzini-Mercantini di Grottammare, due domeniche di Open Day ? TM notizie - ultime notizie di OGGI, cronaca, sport… -