Mister Mauro non cerca alibi: “Atteggiamento sbagliato, playoff un miraggio” (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn)- “Inutile trovare giustificazione, nel calcio chi commette meno errori vince e noi ne abbiamo fatti subito un paio che hanno condizionato la partita”. Mister Antonello Mauro non perde la lucidità nonostante un ko interno che fa male. Il suo Ponte ’98 ha pagato venti minuti di sbandamento e non l’ha ribaltata più. “Dopo quell’inizio – ha proseguito Mauro– abbiamo perso coraggio e le nostre certezze, avevamo paura di giocare. Nel secondo tempo le cose sono andate un pò meglio, abbiamo trovato prima un gol ingiustamente annullato, poi una perla di Vosa e siamo tornati in gara. Ho effettuato dei cambi per dare maggiore peso in avanti e, naturalmente, abbiamo perso equilibrio, regalando tante ripartenze che hanno chiuso il match”. Restano i complimenti del collega Fiume del Solofra. “Fanno ... Leggi la notizia su anteprima24

LadyCalcio1 : RT @ACF_Womens: ???? Mister Cincotta, Ilaria Mauro e Paloma Lazaro dopo #OrobicaFiorentina #ForzaViola ?? #SerieAFemminile #Fiorentina https:/… - ACF_Womens : ???? Mister Cincotta, Ilaria Mauro e Paloma Lazaro dopo #OrobicaFiorentina #ForzaViola ?? #SerieAFemminile #Fiorentina - cristianoorla : @acmilan @mauro_suma @BioscalinITA Mauro, una cortesia, consiglia al Mister Suso a sx.....'sti piedi invertiti?? -