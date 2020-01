Miriana Trevisan Instagram, sottile e velenosa contro Pago e Serena: «Cuore e mente? Luci della ribalta» (Di sabato 11 gennaio 2020) Non è riuscita a trattenere i pensieri innanzi al confronto tra Pago e Serena e così Miriana Trevisan ha fissato l’opinione di molti tra le pagine del proprio account Instagram. Ex moglie del cantante cagliaritano, con il quale ‘divide’ anche un figlio, la Trevisan si è insinuata nella vicenda che tiene ormai banco dall’estate, esprimendo tra le righe – forse nemmeno così tanto – il proprio giudizio in merito alla tormentata relazione tra i due ex protagonisti di Temptation Island. Il fuoco riattizzato nella puntata del GF Vip 2020 di ieri, venerdì 10 gennaio, ha scatenato l’ex ragazzina di Non è la Rai. Non ci sta a vedere Pago in questo modo, né a pensare che il sentimento di Serena possa essere magicamente tornato a pulsare. Miriana Trevisan Instagram, battuta al vetriolo per il confronto dell’ex con la Enardu E così, mentre tutta Italia si ... Leggi la notizia su urbanpost

Richardick5 : @battigiulia se fossi pago un revival lo farei con miriana trevisan - ailec_berries : Raga ma invece di Serena facciamo entrare in casa Miriana Trevisan ? che ship che erano #GFVIP -