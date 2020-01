Milan, Pioli: «Ibra è un riferimento. Ci aspetta un girone importante» (Di sabato 11 gennaio 2020) Milan, Pioli parla dopo il successo contro il Cagliari: «Prestazione diversa dalle ultime. Ibrahimovic un punto di riferimento» Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari. Queste le parole del tecnico rossonero: «Oggi abbiamo messo in campo una prestazione diversa dalle ultime. La presenza di Ibrahimovic ci dà un punto di riferimento importante. Ci vorrà ancora del tempo, ma il successo è meritato in un campo difficile. Moduli? Bisogna sfruttare le caratteristiche dei giocatori, Leao e Castillejo sono stati bravi. Ci aspetta un girone di ritorno importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

carlolaudisa : Aria di scambio tra #Inter e #Milan. La prossima settimana summit per #Politano da #Pioli e Kessie per #Conte - acmilan : ??? #CagliariMilan: Coach Pioli's press conference ??? ?? LIVE at 2pm on the AC Milan Official App! ??… - Gazzetta_it : #mercato #Milan-Inter, aria di scambio: #Politano da #Pioli, #Kessie da #Conte -