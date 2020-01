Mafia: L.Orlando, ‘non si spegnerà mai dovere di ricordare il piccolo Di Matteo’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Palermo, 11 gen. (Adnkronos) – “A 24 anni di distanza non si è spento, né mai si spegnerà il dovere di ricordare Giuseppe Di Matteo, vittima innocente di una barbarie inaccettabile. A 24 anni di distanza dai giorni del suo assassinio, preservare la memoria di quel bambino è un atto che ci aiuta a restare umani, a ricordare che a fare la differenza fra le persone è sempre e solo il rispetto per gli altri e per il bene inviolabile della vita”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ricordando il piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla Mafia l’11 gennaio del 1996 e poi sciolto nell’acido. L'articolo Mafia: L.Orlando, ‘non si spegnerà mai dovere di ricordare il piccolo Di Matteo’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

