Madre uccide figlia con 30 coltellate: l’omicidio era programmato (Di sabato 11 gennaio 2020) Una Madre avrebbe ucciso la figlia a colpi di 30 coltellate. La terribile vicenda arriva dallo Utah, da una casa di West Valley City, e sarebbe avvenuta alla vigilia di Capodanno. l’omicidio, secondo le ricostruzioni, sarebbe premeditato. uccide figlia con 30 coltellate Nicole Terri Lester, Madre di 29 anni, avrebbe ucciso la figlia con tutta la forza che aveva in corpo. La donna residente a West Valley City, nello Utah, aveva un solo obiettivo: che la figlia Lainey Vos, di soli 4 anni, non avesse scampo. La piccola sarebbe stata uccisa con 30 pugnalate inferte grazie a un coltello da cucina in ceramica, recidendo una parte della spalla e del polso. Lester avrebbe approfittato dell’assenza della Madre per uccidere la figlia, mentre in un’altra stanza l’altro figlio di sei anni dormiva. Dai segni trovati sul cadavere della piccola, dall’autopsia sarebbe emerso che quest’ultima avrebbe ... Leggi la notizia su notizie

