Lazio Napoli 0-0 al 45esimo: partita a scacchi tra due stili diversi (Di sabato 11 gennaio 2020) Lazio-Napoli 0-0 alla fine del primo tempo. partita giocata su ritmi ordinari. Col Napoli che tiene più palla e la Lazio che tende a ripartire. Solo nel finale qualche accelerazione degna di nota con la Lazio pericolosa ma non troppo. Gattuso conferma Di Lorenzo al fianco di Manolas e Fabian vertice basso del centrocampo. Rispetto all’Inter l’unica novità di formazione è Ospina al posto di Meret che non è stato nemmeno convocato. Il colombiano gioca molto con i piedi in avvio di azione. La partita è studiata, di attesa. Il Napoli prova a manovrare, la Lazio a verticalizzare. È una partita a scacchi. Entrambe le squadre sono ben attente a non scoprirsi. Quando ne hanno la possibilità, Caicedo e Immobile si cercano. E All’11esimo l’ecuadoriano serve una palla d’oro in area a Immobile il cui tiro viene respinto. Sono Luis Alberto e Lucas Leiva i due di Inzaghi ... Leggi la notizia su ilnapolista

angelomangiante : Domani tra i bambini che entreranno in campo con le squadre per Lazio-Napoli ci sarà, mano nella mano con Ciro Immo… - sscnapoli : ?? #LazioNapoli sarà diretta dall’arbitro #Orsato di Schio ???? - annatrieste : Lo stupore con cui Caressa annuncia che un giocatore della Lazio è stato stranamente fermato dal Napoli -