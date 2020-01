Ladro massacrato di calci durante l’arresto, condannati due poliziotti: gli ruppero la milza (Di sabato 11 gennaio 2020) Due poliziotti di Empoli sono stati condannati rispettivamente a quattro anni e tre anni e due mesi lesioni gravissime e falso ideologico: uno di loro prese a calci un Ladro fino a causargli la rottura della milza; l’altro falsificò il verbale dichiarando che il malvivente era caduto accidentalmente. Dopo aver inseguito un Ladro in fuga non si limitò a mettergli le manette ai polsi e arrestarlo, ma lo prese ripetutamente a calci sui fianchi fino a causare al bandito la rottura della milza. Per questa ragione un sovrintendente della polizia di Empoli è stato condannato dal tribunale di Firenze a 4 anni di reclusione: era accusato di lesioni gravissime e falso ideologico in atto pubblico. Un altro poliziotto, accusato di aver redatto un falso verbale per coprire le violenze del collega sul fuggitivo, è stato invece condannato a 3 anni e due mesi. Il pubblico ministero Giacomo Pestelli ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Ladro massacrato di calci durante l’arresto, condannati due poliziotti: gli ruppero la milza - bournetw : @lvoir @alanfriedmanit @luigidimaio Uno da giovane che fa qche lavoretto x l'argent de poche viene massacrato e def… - zazoomnews : Ladro massacrato di calci durante l’arresto condannati due poliziotti: gli ruppero la milza - #Ladro #massacrato… -