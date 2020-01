La Spezia, magrebino aggredisce una donna e la afferra per il collo (Di sabato 11 gennaio 2020) Federico Garau Tanta paura per la vittima, aggredita senza alcuna ragione dall'extracomunitario e salvata da alcuni passanti. Tradotto in questura, il nordafricano è risultato essere un pregiudicato clandestino già colpito da provvedimento di espulsione Attimi di terrore per una 40enne di La Spezia, aggredita alle spalle ed afferrata alla gola da un cittadino straniero che l'aveva presa di mira senza alcuna reale motivazione. Salvata grazie al tempestivo intervento di alcuni testimoni che avevano assistito alla scena, la donna, in evidente stato di choc, è comunque riuscita a denunciare l'episodio ed a far catturare il suo assalitore. I fatti, secondo quanto riferito dalla stampa locale, si sono verificati durante il pomeriggio di ieri, venerdì 10 gennaio. La vittima si trovava nei pressi del supermercato “Il Faro” sito in viale Amendola, nel quartiere Umberto I, quando è ... Leggi la notizia su ilgiornale

