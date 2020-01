Incidente in Stazione Centrale: Frecciarossa urta tronco di sicurezza (Di sabato 11 gennaio 2020) Piccolo Incidente in Stazione Centrale a Milano, dove un Frecciarossa ha urtato il tronco di sicurezza posto alla fine del binario. A bordo del mezzo non era presente alcuna persona dunque nessuno è rimasto ferito, nemmeno i conducenti. Incidente in Stazione Centrale a Milano per Frecciarossa L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 11 gennaio 2020. La dinamica dello schianto è ancora in via di ricostruzione, ma secondo i primi accertamenti pare che a causarlo sia stato un errore di manovra da parte del guidatore del convoglio. Costui avrebbe dovuto condurlo in deposito quando, nel metterlo in azione, questo ha urtato il tronco di sicurezza posto alla fine del binario. Ferrovie dello Stato ha tenuto a precisare che a bordo non c’era alcun passeggero, pertanto il sinistro non ha causato feriti. Anche il macchinista ed eventuali controllori presenti sono rimasti ... Leggi la notizia su notizie

RosannaRampin : Incidente in Stazione Centrale, Frecciarossa si schianta contro il tronchino - ercazzaronero : RT @astralmobilita: ???? #Roma linea #tram8 Per incidente a #PonteGaribaldi, sostituita da bus tra #PiazzaVenezia e stazione #Trastevere, in… - LuceverdeRadio : RT @InfoAtac: #info #atac - incidente a Ponte Garibaldi, linea tram 8 sostituito da bus tratta piazza Venezia <-> stazione Trastevere #roma… -