Harry, che non vede l’ora di raggiungere Meghan in Canada (Di sabato 11 gennaio 2020) Harry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraAnche Harry è pronto a lasciare il Regno Unito. Almeno per un po’. Il principe, infatti, avrebbe intenzione di raggiungere il prima possibile Meghan, tornata in Canada dopo aver trascorso tre giorni a Londra, giusto il tempo di partecipare a un impegno pubblico (alla Canada House, che combinazione!) e lanciare la «bomba». L’ex attrice americana, come rivela la stampa britannica, ha fatto rientro nella dimora sull’isola di Vancouver, dove i Sussex hanno trascorso le sei settimane di pausa. Archie, 8 mesi, era rimasto ad aspettarla lì, con ... Leggi la notizia su vanityfair

disinformatico : Su, @Agenzia_Ansa , se vi dovete abbassare a scrivere che Harry denuncia 'Il Daily Mail e il Sole', forse è ora di… - EvelinalaSolito : RT @Syndrome_Mag: #Harry e #Meghan andranno in Canada. La regina Elisabetta preoccupata del grande viaggio che in un lontano futuro dovrà a… - BortoletiClara : RT @7bornsinger: Ripeto: chi vuole commentare con me harry potter stasera, visto che inzia la maratona su italia1? -