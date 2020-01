Elisa De Panicis, in mutande al Grande Fratello Vip sul web è polemica: “Ma chi è questa grezza?”(FOTO) (Di sabato 11 gennaio 2020) La bella Elisa De Panicis entra nella casa del Grande Fratello Vip con un look che fa molto discutere Elisa De Panicis si presenta in mutande al Grande Fratello Vip. Subito scatta la polemica sul web soprattutto, sul fatto che la donna si sia comportata in maniera tutt’altro che elegante. Un episodio che ha fatto sorridere però, allo stesso modo, ha fatto anche pensare che la voglia di notorietà la fa da padrone. Là donna di appena 27 anni è una modella che ha avuto il suo primo successo facendo la corteggiatrice del tronista Alessio Lo Passo. Ha partecipato già all’edizione del reality spagnolo dell’Isola dei Famosi e poi in altre trasmissioni televisive con ruoli di poco conto. E’ diventata nota anche perché è stata la fidanzata di Cristiano Ronaldo per un po’ di tempo e adesso la donna si trova all’interno della casa più spiata ... Leggi la notizia su kontrokultura

