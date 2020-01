Dove vedere Inter-Atalanta in diretta tv e streaming (Di sabato 11 gennaio 2020) Dove vedere Inter-Atalanta in diretta tv e streaming Inter-Atalanta, match valido per la 19a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà sabato 11 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Inter-Atalanta: scontro fra titani Inter e Atalanta daranno vita ad una battaglia che si presume incandescente. Entrambe le squadre stanno dando spettacolo quest’anno e sono pronte a lottare per i tre punti. La squadra di casa è reduce da una grande vittoria in trasferta contro il Napoli, iniziando il nuovo anno allo stesso modo di come aveva terminato quello vecchio. L’Inter ha raccolto 11 punti nelle ultime cinque partite, trascinata dalla coppia gol Lukaku-Martinez e vorrà vincere anche contro un altro avversario degno di nota. L’Atalanta si presenta a San Siro reduce da due vittorie consecutive, arrivate entrambe ... Leggi la notizia su termometropolitico

