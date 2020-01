Coppa del Mondo snowboard 2020: Fischnaller, Bagozza e Ochner superano le qualificazioni di PSG a Scuol (Di sabato 11 gennaio 2020) Sono solo due gli azzurri che accedono alla fase finale della tappa di Scuol di Coppa del Mondo 2020 di snowboard specialità PSG, vale a dire il leader della classifica generale Roland Fischnaller e Daniele Bagozza. Il primo, passato come testa di serie numero otto, agli ottavi, che si svolgeranno oggi alle 14.00, se la vedrà con l’austriaco Andreas Prommegger, mentre per il secondo, che si è qualificato come 15esimo, ci sarà Benjamin Karl, anch’egli austriaco. Primo degli esclusi, invece, un altro italiano, ovvero Edwin Coratti. Per quanto concerne gli altri, passa come testa di serie numero uno il russo Andrey Sobolev. Oltre a lui e ai sopracitati, si qualificano anche, nell’ordine, Tim Mastnak (Slovenia), Dario Caviezel (Svizzera), Huan Sun (Cina), Shinnosuke Kamino (Giappone), Sangho Lee (Corea del Sud), Ye Bi (Cina), Oskar Kwiatkowski (Polonia), Radoslav Yankov ... Leggi la notizia su oasport

