Conferenza stampa Iachini: «La Spal deve essere per noi come la Juventus» (Di sabato 11 gennaio 2020) «A Bologna abbiamo concesso poco, ma dobbiamo migliorare nel possesso, dobbiamo uscire con più qualità. Abbiamo commesso errori di palleggio, siamo ripartiti poco, anche se le occasioni per il 2-0 non sono mancate. Le partite, se non le chiudi, danno la possibilità agli avversari di forzare qualcosa. Con un pizzico in più di malizia potevamo vincerla. Andandolo a rivedere, il gol di Orsolini è stato un eurogol. In barriera ci doveva essere un altro uomo, ma non Chiesa. Serve attenzione, ma solo conoscendoci sempre di più possiamo migliorare. A me interessava vedere la risposta della squadra, con l’atteggiamento giusto, poi a livello di gioco abbiamo margini di crescita». CUTRONE – «L’ho solo salutato, spero oggi si possa allenare, penso si possa fare da regolamento. Poi cercheremo di capire come sta. E’ un attaccante con caratteristiche importanti, è stato preso per questo. I ... Leggi la notizia su calcionews24

