Becchi contro Repubblica: "Zingaretti paragonato a Giulio Cesare, può un giornalista abbassarsi a tanto?" (Di sabato 11 gennaio 2020) Paolo Becchi inorridito per quanto visto quest'oggi su Repubblica. Il giornalista Massimo Giannini, infatti, ha osato paragonare Nicola Zingaretti a un console che ha fatto la storia dell'Italia. Un parallelo che ha mandato su tutte le furie il filosofo: "Zingaretti paragonato a Giulio Cesare. Quest Leggi la notizia su liberoquotidiano

ennecarlo : RT @RadioRadioWeb: 'Un partito è difficile che possa uscire da una crisi come questa, credo sia irreversibile. Il Movimento è stato lanciat… - CarloKapp : RT @RadioRadioWeb: 'Un partito è difficile che possa uscire da una crisi come questa, credo sia irreversibile. Il Movimento è stato lanciat… - Coconuttss66 : RT @RadioRadioWeb: 'Un partito è difficile che possa uscire da una crisi come questa, credo sia irreversibile. Il Movimento è stato lanciat… -