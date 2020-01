Allarme del Copasir: aziende strategiche a rischio “scalate” straniere (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Italia è sotto attacco e dovrebbe iniziare a prendere le adeguate contromisure. Qual è l’ombra che minaccia il nostro Paese? Le cosiddette “scalate ostili” provenienti da soggetti stranieri e mirate a conquistare, pezzo dopo pezzo, le aziende strategiche dell’economia nazionale italiana. Come sottolinea Il Sole 24 Ore, per la prima volta anche il Copasir ha deciso di approfondire questo tema altamente sensibile. Ricordiamo che il Copasir è il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nonché un organo del Parlamento che ha il compito di esercitare il controllo parlamentare sull’operato dei servizi segreti italiani. Come dire: se anche il Copaisr vuole vederci chiaro, significa che l’ombra è più grande del previsto. Attenzione però, perché le scalate ostili possono intaccare, oltre alle aziende tradizionali, anche uno dei settori più delicati ... Leggi la notizia su it.insideover

