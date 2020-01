Vladimir Luxuria contro Licia Nunez, “non dice la verità sulla storia con Imma Battaglia” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La versione dei fatti di Vladimir Luxuria è diversa da quella raccontata da Licia Nunez sulla storia con Imma Battaglia e la separazione Non ci sta Vladimir Luxuria, e racconta la sua versione dei fatti riguardo al tradimento di Imma Battaglia con Eva Grimaldi. Il tradimento è stata la causa della separazione con la Nunez, e Luxuria, amica di Imma Battaglia, vuole dire la verità. Attualmente Licia Munez è una delle concorrenti della casa del Grande Fratello Vip e durante una conversazione ha parlato della sua storia d’amore con Imma Battaglia. La Munez ha anche parlato del presunto tradimento di Imma con quella che oggi è la moglie, l’attrice Eva Grimaldi. Il discorso della Munez ha lasciato molti sbalorditi, e in particolare Vladimir Luxuria, che oltre ad essere amica di Imma sa come sono andate le cose. Vladimir Luxuria ha voluto raccontare la sua verità Dopo aver ascoltato le ... Leggi la notizia su kontrokultura

