Vincenzo, morto il dottore luminare di oncologia. Stroncato da un cancro (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un grave lutto ha colpito il mondo della medicina. A 60 anni l’Italia ed il mondo hanno perso un luminare dell’oncologia, molto conosciuto a livello internazionale. Si chiamava Vincenzo Cerundolo e per ironia della sorte è stato Stroncato proprio da un cancro. A causare il suo decesso è stato un adenocarcinoma polmonare, una forma di tumore che non gli ha dato scampo, nonostante lui per anni si fosse battuto per cercare di sconfiggere il male negli altri pazienti. Il ricercatore era originario della Puglia, più precisamente di Lecce, ma è morto in Inghilterra, ad Oxford, dove aveva ottenuto i massimi risultati a livello professionale. Da ragazzo aveva frequentato il liceo scientifico ‘De Giorgi’ di Lecce, poi aveva deciso di recarsi a Padova per proseguire gli studi all’università e successivamente in Inghilterra per il post-dottorato svolto assieme al ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

