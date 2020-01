Uomini e Donne registrazione 9 gennaio: pubblico infuriato per la scelta di Giulio (Di venerdì 10 gennaio 2020) La registrazione del 9 gennaio di Uomini e Donne ha lasciato l’amaro in bocca. Moltissime persone si erano mosse dal nord e dal sud dell’Italia per poter assistere alla tanto attesa scelta di Giulio Raselli che, purtroppo, non è avvenuta. Per tutti questi giorni non si è fatto altro che parlare dei rumors in merito all’avvenimento più atteso del momento e ai possibili indizi trapelati sui social, ma la conduttrice ha optato per una strategia diversa. La puntata è stata interamente dedicata a Carlo, Sara e al nuovo tronista Daniele Dal Moro. Anticipazioni Uomini e Donne: Giulio e le corteggiatrici assenti Il sito Il Vicolo della news ha svelato, come sempre, le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, ovvero quella del 9 gennaio. Nei primi giorni dell’anno, la produzione ha deciso di privilegiare il trono over, proprio per generare maggiore ... Leggi la notizia su kontrokultura

