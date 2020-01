Uomini e Donne, Clarissa Marchese: “Ecco perché mia figlia si chiamerà Arya” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Clarissa Marchese spiega ai suoi tantissimi fan perché lei e Federico Gregucci hanno scelto di chiamare la figlia Arya Al centro dell’attenzione del gossip nelle ultime ore Clarissa Marchese, divenuta nota anni fa per aver partecipato nei panni di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A Uomini e Donne l’ex tronista aveva scelto Federico Gregucci, i due dopo la trasmissione hanno già compiuto passi molto importanti. Subito dopo la scelta si sono trasferiti a Miami dove hanno iniziato a convivere, lo scorso anno sono convolati a nozze e a breve diventeranno genitori per la prima volta. Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano una bambina, pochi giorni fa durante il baby shower hanno finalmente svelato il suo nome, si chiamarà Arya. Come mai la coppia ha scelto questo nome per la loro bambina? A spiegarlo ci ha ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

