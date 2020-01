Unicef, Liam Neeson tra i bambini migranti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Liam Neeson, ambasciatore di buona volontà dell'Unicef (Goodwill Ambassador), in missione nella regione brasiliana confinante con il Venezuela per incontrare famiglie migranti. L'attore irlandese ha rilanciato l'appello alla comunità internazionale ad aumentare gli aiuti per i bambini migranti e rifugiati del Venezuela che hanno bisogno di assistenza in America Latina e nei Caraibi, che già ne ospitano circa 3,9 milioni. Il numero di famiglie che lasciano il Venezuela continua ad aumentare, è diventato uno dei flussi migratori più grandi al mondo e quest'anno, secondo l'Unicef, ci si aspetta che oltre 1,9 milioni di bambini, inclusi i migranti venezuelani e quelli delle comunità ospitanti, avranno bisogno di assistenza."Ho parlato con le famiglie venezuelane che hanno attraversato il confine, molte di loro con bambini - ha detto Liam Neeson - sono esausti, vulnerabili, e ancora ... Leggi la notizia su ilfogliettone

